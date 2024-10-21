Умеров рассказал о роли США во время переговоров с Россией в 2022 году

Умеров: Украина вела консультации с США во время переговоров с Россией в 2022-м

Украина постоянно вела консультации с США во время переговоров с Россией весной 2022 года. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью The Washington Post.

Глава военного ведомства Украины рассказал об осведомленности Вашингтона содержания переговоров Москвы и Киева. Тогда по всем пунктам представители Украины консультировались с США. «Мы всегда консультировались по каждому вопросу», — приводит издание слова Умерова.

Он также добавил, что результатом тех переговоров стал обмен военнопленными, гуманитарный коридор для мирных жителей из зоны боевых действий и сделка по экспорту зерна.

Ранее экс-посол Украины в США Александр Чалый заявил, что на мирных переговорах в Стамбуле в 2022 году у Киева была возможность добиться политического урегулирования конфликта. Он считает, что возможность дипломатического завершения конфликта на Украине наступит нескоро.

