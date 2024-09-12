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13:33, 12 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили об упущенной возможности мирного урегулирования конфликта в Стамбуле

Переговорщик Украины Чалый: в Стамбуле была возможность мирного урегулирования

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На мирных переговорах в Стамбуле в 2022 году у Киева была возможность добиться политического урегулирования конфликта. Об упущенной возможности заключить мир заявил экс-посол Украины в США Александр Чалый, передает РИА Новости.

«Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования, (…) то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования», — заявил переговорщик от украинской стороны в Стамбуле.

Он также выразил мнение, что возможность дипломатического завершения конфликта наступит нескоро.

Ранее условия появления России на мирной конференции с Украиной назвал депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, участие Москвы в переговорах без соблюдения российских интересов не имеет смысла.

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      Глеб Палехов
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