На Украине заявили об упущенной возможности мирного урегулирования конфликта в Стамбуле

Переговорщик Украины Чалый: в Стамбуле была возможность мирного урегулирования

На мирных переговорах в Стамбуле в 2022 году у Киева была возможность добиться политического урегулирования конфликта. Об упущенной возможности заключить мир заявил экс-посол Украины в США Александр Чалый, передает РИА Новости.

«Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования, (…) то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования», — заявил переговорщик от украинской стороны в Стамбуле.

Он также выразил мнение, что возможность дипломатического завершения конфликта наступит нескоро.

Ранее условия появления России на мирной конференции с Украиной назвал депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, участие Москвы в переговорах без соблюдения российских интересов не имеет смысла.