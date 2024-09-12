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11:38, 12 сентября 2024Россия

В России назвали условие участия в мирной конференции с Украиной

Депутат Чепа усомнился в участии России в мирной конференции на текущих условиях
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия будет участвовать в международной мирной конференции и переговорах с Украиной только в случае соблюдения своих интересов и понимания повестки мероприятия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы в принципе откажемся принимать участие в международной мирной конференции, если она окажется таким же шоу, каким была предыдущая, — сказал политик. — Такие мероприятия нужно готовить, у нас должно быть понимание повестки этой конференции. Но пока мы с Украиной высказываем абсолютно разные точки зрения».

Чепа подчеркнул, что, по его мнению, участие в конференции или в переговорах без соблюдения интересов России не имеет смысла. Он напомнил о необходимости гарантировать безопасность страны и ее граждан, неприкосновенность территорий. Пока, как он заметил, неясно даже то, какие темы будут поднимать на будущей конференции.

«Вопрос — как мы входим в эти переговоры, какой будет повестка конференции? Если такой же, как первая — России это, на мой взгляд, не интересно», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что официальные власти в Киеве хотят видеть Индию на роли модератора в переговорах с Россией в ходе будущей международной мирной конференции. При этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ранее заявлял, что Нью-Дели не заинтересован в этой роли.

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      Наталия Белова
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