Российские войска ударили по 12 украинским бригадам в Курской области

Российские военнослужащие ударили по 12 украинским бригадам в Курской области. Эти и другие подробности боев в регионе журналистам раскрыли в Минобороны России.

Боестолкновения, по данным министерства, велись в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Новый Путь, Колмаков, Нижний Клин и Плехово.

Помимо того, военнослужащие России отразили одну контратаку штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Новоивановки. В ходе боя противник потерял до 15 бойцов, танк и две боевые бронированные машины.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что контроль России над городом Суджа в Курской области — вопрос времени. По его словам, в первый день наступления ВСУ в регионе спецназ сжег 39 единиц техники, во второй — 20 единиц.