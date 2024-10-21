Минпросвещения допустило появление нового предмета на ЕГЭ

Глава Минпросвещения Кравцов: в ЕГЭ может появиться арабский язык

В качестве предмета по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) может появиться арабский язык. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин и его коллега Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вместе посетили гимназию в Подмосковье. Кравцов во время визита рассказал им о сотрудничестве Абу-Даби и Москвы в области образования.

«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — сказал министр просвещения.

Также Кравцов анонсировал проведение форума по вопросам преподавания арабского языка в современном мире.

Ранее комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен, или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.