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21:16, 21 октября 2024Россия

Минюст предложил органам власти скрывать часть информации в военное время

РБК: Минюст предложил органам власти скрывать часть информации в военное время

Фото: Globallookpress.com

Минюст России предложил органам власти скрывать часть информации в военное время. Поправки касаются конституционного закона «О военном положении», пишет РБК.

Ведомство предложило расширить меры, действующие при военном положении, в частности, дать возможность Верховному суду, Генпрокуратуре, Следственному комитету, судам, следователям и прокурорам ограничивать доступ к информации о деятельности органов федеральной и региональной власти, а также местного самоуправления на территориях, где действует военное положение.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен в связи с проблемами обеспечения безопасности деятельности государственных органов в условиях военного положения.

РБК со ссылкой на источник в правительстве уточняет, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу для дальнейшего рассмотрения на заседания кабмина.

Военное положение действует на территории ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 19 октября 2022 года. Госорганы этих субъектов обязаны публиковать информацию о своем местонахождении, времени работы, мероприятиях. В связи с этим их работа может быть дестабилизирована терактами, разведывательно-диверсионной деятельностью, экстремистскими действиями, поэтому требуется внесение поправок, указано в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что Минюст планирует представить правительству России план цифровизации административного делопроизводства.

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      Марина Совина
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