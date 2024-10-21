Мирные жители пострадали при атаках ВСУ на российский регион

Гладков сообщил о трех пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область

При атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Движущийся из села Черемошное Белгородского района легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе. Ранены двое: у мужчины — ушиб ноги, осколочные ранения туловища, лица и руки, у женщины — множественные осколочные ранения лица и рук», — написал он.

Получившие ранения сами обратились в больницу. Еще один мужчина пострадал при обстреле Шебекино. Медики выявили у него осколочное ранение груди. Скорая помощь на данный момент доставляет его в Белгород для дальнейшего лечения, добавил глава области.

В этот же день мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на автомобиль в Белгородской области. Нападение произошло в районе села Муром Шебекинского городского округа, пострадавшего доставили в больницу.