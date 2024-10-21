Мирный россиянин пострадал при атаке дрона-камикадзе на автомобиль

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе на автомобиль

Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Нападение произошло в районе села Муром Шебекинского городского округа.

«Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника попутным транспортом доставили в районную больницу. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения его переведут в городскую больницу №2 Белгорода», — написал чиновник.

Помимо того, в селе Грузское ВСУ разбросали мины «Лепесток» с помощью беспилотника. Некоторые улицы перекрыли оперативные службы для зачистки территории.

В этот же день под обстрел попал Белгород. В результате атаки со стороны Украины в городе загорелся жилой дом. Известно, что губернатор региона выехал на место ЧП.