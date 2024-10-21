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07:39, 21 октября 2024Россия

В России жилой дом загорелся в результате обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ загорелся жилой дом

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Утром в понедельник, 21 октября, под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Белгород — там загорелся жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Недоброе утро, к сожалению, у нас сегодня. Очередной обстрел города Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Вижу несколько столбов черного дыма», — сообщил глава региона.

Гладков выехал на место возгорания жилого дома. Губернатор пообещал жителям поделиться информацией, которая у него будет после объезда места происшествия.

В ночь на 21 октября Украина пыталась атаковать четыре региона России с помощью 18 беспилотных летательных аппаратов. За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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