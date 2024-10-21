ВСУ за ночь выпустили 18 беспилотников по четырем регионам России

МО: сбиты 18 дронов ВСУ над Ростовской, Орловской, Брянской и Курской областями

В ночь на понедельник, 21 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре региона России с помощью 18 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, уточнили в министерстве. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

Прошлой ночью, 20 октября, силы ПВО перехватили свыше 100 украинских беспилотников над Россией. 43 беспилотника сбили над территорией Курской области, 27 — Липецкой, 18 — Орловской, 8 — Нижегородской, 7 — Белгородской, 6 — Брянской, и 1 — над территорией Московской области.