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07:09, 21 октября 2024Россия

ВСУ за ночь выпустили 18 беспилотников по четырем регионам России

МО: сбиты 18 дронов ВСУ над Ростовской, Орловской, Брянской и Курской областями

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на понедельник, 21 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре региона России с помощью 18 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, уточнили в министерстве. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

Прошлой ночью, 20 октября, силы ПВО перехватили свыше 100 украинских беспилотников над Россией. 43 беспилотника сбили над территорией Курской области, 27 — Липецкой, 18 — Орловской, 8 — Нижегородской, 7 — Белгородской, 6 — Брянской, и 1 — над территорией Московской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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