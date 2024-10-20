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07:31, 20 октября 2024Россия

Над регионами России уничтожили более ста украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над регионами России 110 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

43 беспилотника сбили над территорией Курской области, 27 — Липецкой, 18 — Орловской, 8 — Нижегородской, 7 — Белгородской, 6 — Брянской, и один — над территорией Московской области.

Ранее в Липецкой области обломки беспилотника упали на проезжую часть. Фрагменты дрона рухнули в районе Сырского Рудника.

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      Маргарита Пименова
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