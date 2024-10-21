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02:46, 21 октября 2024Россия

Мирный житель пострадал при атак ВСУ на российское село

Губернатор Гладков: ВСУ повторно атаковали дроном Грузское, ранен мирный житель

Воруженным силы Украины (ВСУ) повторно атаковали село Грузское Борисовского района Белгородской области, в результате ранения получил еще один мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, противник сбросил взрывное устройство с дрона, в результате у пострадавшего мужчины диагностировали осколочные ранения и перелом ноги. Его доставили в больницу на попутном транспорте.

«Информация о последствиях атаки уточняется. Обход территории будет проведён в светлое время суток», — написал Гладков.

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      Александра Синицына
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