Мирный житель пострадал при атак ВСУ на российское село

Губернатор Гладков: ВСУ повторно атаковали дроном Грузское, ранен мирный житель

Воруженным силы Украины (ВСУ) повторно атаковали село Грузское Борисовского района Белгородской области, в результате ранения получил еще один мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, противник сбросил взрывное устройство с дрона, в результате у пострадавшего мужчины диагностировали осколочные ранения и перелом ноги. Его доставили в больницу на попутном транспорте.

«Информация о последствиях атаки уточняется. Обход территории будет проведён в светлое время суток», — написал Гладков.