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22:49, 19 октября 2024Россия

В результате обстрела российского региона пострадали четыре человека

Гладков: под обстрел ВСУ попал Белгородский район, есть раненые

Фото: Stringer / Reuters

Белгородский район попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре человека ранены. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Поселок Октябрьский трижды за вечер подвергался обстрелам, пострадали четыре мирных жителя. 12-летняя девочка получила слепое осколочное ранение плеча. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сообщил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в результате попадания боеприпаса ВСУ произошло возгорание построек в двух частных домовладениях, пожарные ликвидировали огонь. В 20 домах также выбиты окна и повреждена кровля, 14 автомобилей получили повреждения.

Ранее при обстреле ВСУ Белгородской области пострадали пять мирных жителей. «Город Шебекино попал под обстрел. Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения», — написал Гладков.

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      Артём Верейкин
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