На Украине рассказали об «охоте» работодателей на мужчин старше 60 лет

Der Spiegel: работодатели на Украине «охотятся» на мужчин старше 60 лет

Украинские работодатели «охотятся» на мужчин старше 60 лет, потому что они не могут быть мобилизованными. Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова изданию Der Spiegel.

По ее оценке, в стране нехватка 4,5 миллиона новых работников. Уровень рождаемости во время войны упал до менее одного ребенка на женщину, что является рекордно низким показателем. По завершении военных действий прогнозируется рост до 1,5 ребенка на женщину, но, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов и улучшение качества жизни. Аналитик сообщила, что целесообразно повысить планку мобилизации до 30 лет, ведь молодые люди до этого возраста активнее рожают.

Либанова также назвала еще одну демографическую проблему — рост количества смертей от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. Эксперт заключила, что есть вероятность, что после окончания боевых действий на Украину может вернуться треть или половина беженцев. В частности, потому что женщины за границей не работают по специальности.

Ранее депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко сообщил, что бронирование от мобилизации приостановили из-за злоупотреблений услугой. По его мнению, теперь нужно проверить, как предприятия получили статус «критических» и кто из «забронированных» сотрудников выехал за пределы страны и не вернулся.