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12:24, 21 октября 2024Путешествия

Модный пляж в Дубае сравнили с геленджикским из-за наплыва туристов из России

«Антиглянец» описал начало турсезона в Дубае словами «пробки просто ад»

Фото: Andrei Antipov / Shutterstock / Fotodom

Модный пляж Kite Beach в Дубае сравнили с геленджикским из-за массового наплыва российских туристов. Так начало туристического сезона в популярном курортном городе описала одна из авторов Telegram-канала «Антиглянец».

По ее словам, отдыхающих из России стало значительно больше, причем «всех пошивов и мастей». «Невооруженным глазом можно заметить всех прибывших рейсами "Победы" и "Уральских авиалиний" (а это по четыре-пять рейсов в день)», — добавила она.

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Администратор канала также пожаловалась на количество машин в городе. «Пробки уже просто ад, — говорится в сообщении. — <…>Проблемы с такси наблюдаются уже сейчас».

Более того, отмечается, что без брони ни в один приличный ресторан или бар в выходные сейчас не попасть. «На входе вы услышите, что даже за баром постоять просто негде», — пояснили в «Антиглянце».

В октябре сообщалось, что жители ОАЭ в 2024 году стали в четыре раза чаще по сравнению с 2023-м приезжать в Сочи. Ранее город признали главным курортом России для богачей.

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      Фариза Бацазова
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