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17:34, 15 октября 2024Путешествия

Жители исламской страны стали чаще приезжать на главный российский курорт богачей

Жители ОАЭ в 2024 году стали в четыре раза чаще приезжать в Сочи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2024 году стали в четыре раза чаще по сравнению с 2023-м приезжать в Сочи, который ранее был признан главным курортом России для богачей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Центра развития международного туризма Юлию Максутову.

Собеседница агентства пояснила, что для развития международного туризма в Сочи открыли ряд новых авиарейсов. Помимо путешественников из этой исламской страны, в курортный город стали также приезжать жители Бахрейна и Ирана. По ее словам, арабские туристы любят люксовый отдых, а в Сочи как раз много пятизвездочных отелей и готовой инфраструктуры.

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Максутова добавила, что в список целевых стран на 2025 год вошли Турция, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, а также страны Персидского залива, Китай, Индия и Иран.

В начале сентября стало известно, что за лето 2024 года Сочи посетили свыше трех тысяч туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна. По мнению местных властей, на курорте создается благоприятный информационный фон и развивается инфраструктура.

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      Алина Черненко
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