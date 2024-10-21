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04:40, 21 октября 2024Бывший СССР

Молодого сына воронежского чиновника задержали за размещение наркотиков в лесополосе

«МО»: 20-летнего сына главы района Воронежской области задержали с наркотиками

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Лисинском районе 20-летнего сына главы района Воронежской области Игоря Кирноса 18 октября, он был пойман с поличным и арестован по подозрении в незаконном обороне наркотиков. Уточняется, что молодой человек сделал около 40 тайников-закладок с синтетическими наркотиками в лесополосе, передает «МОЕ! Online» («МО»).

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