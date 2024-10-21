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08:52, 21 октября 2024Экономика

Московским автомобилистам отсоветовали менять резину

Синоптик Вильфанд: в Москве пока рано менять резину авто на зимнюю

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Москве пока рано переводить автомобили на зимнюю резину. Переобувать машины отсоветовал столичным водителям научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, в ближайшую неделю погодой в центре европейской России будет управлять антициклон. С 21 по 23 октября будет достаточно тепло, столбики термометров могут достигать плюс 12-14 градусов Цельсия, а в конце недели они не опустятся ниже плюс 8-10 градусов.

«Какой смысл ездить на зимних колесах? В течение ближайшей недели менять колеса не стоит», — заявил метеоролог. Важно, что ночью температуры тоже будут положительными: около 4-8 градусов в будни и около 3-7 градусов — в выходные. Такая погода на 2-5 градусов превышает климатическую норму, заключил Вильфанд.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в 2024 году начало климатической зимы в Москве совпадет с календарной. При том что обычно это происходит в середине ноября.

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      Нина Ташевская
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