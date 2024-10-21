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14:55, 21 октября 2024Экономика

Москвичам пообещали дожди

Гидрометцентр: на неделе в столице пройдут осадки

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

На этой неделе в столичном регионе прогнозируются дожди, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Небольшие дожди пройдут во вторник, 22 октября, когда с приближением холодного атмосферного фронта станет больше облаков. В среду, 23 октября, также ожидаются умеренные дожди при прохождении фронтальной волны. Вероятность осадков сохранится и в четверг, а также в пятницу. Суббота, 26 октября, ожидается преимущественно без осадков.

Температура в Москве в понедельник днем составит плюс 13-15 градусов Цельсия, по области 10-15 градусов. Во вторник днем плюс 10-12, по области плюс 8-13, такая же температура ожидается в среду. В четверг днем в городе плюс 9-11 градусов, по области плюс 6-11 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям столицы пушкинскую осень с комфортной погодой.

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      Мария Черкасова
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