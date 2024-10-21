Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:04, 21 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о ветреной погоде

Синоптик Шувалов: с 23 октября в Москве будет ветреная и облачная погода

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Со среды, 23 октября, в Москве ожидается более ветреная и облачная погода. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишут «Известия».

По словам синоптика, в первые два дня недели будет очень хорошая погода. «Настроение, которое погода задала с понедельника, сохранится и во вторник, и эти высокие температуры порядка плюс 12-14 градусов тоже сохранятся», — уточнил Шувалов.

В середине недели погода изменится — 23 октября в столицу придут небольшие дожди, а порывы ветра могут достигать 7–10 метров в секунду. На следующий день прогнозируются более продолжительные осадки, а в пятницу, 25 октября, похолодает до плюс 7-9 градусов, отметил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую неделю московским автомобилистам не стоить переходить на зимнюю резину. Синоптик подчеркнул, что ночные температуры в ближайшее время не будут опускаться ниже нуля.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Рука не поднимается на наше». Появилось объяснение, почему Россия не бомбит Верховную Раду

      Бывшая жена Мамаева рассказала о судах с футболистом за квартиру

      Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в ЕС

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      В WhatsApp появится новая функция

      В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

      Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

      Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

      Стало известно о попытке украинских диверсантов прорвать границу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше