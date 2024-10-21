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16:04, 21 октября 2024Экономика

Москвичи бросились брать ипотеку

Росреестр: число ипотечных сделок в новостройках Москвы выросло на 33,6 %

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам сентября число ипотечных сделок к новостройках Москвы выросло на 33,6 процента по сравнению с августом. Об этом сообщает Росреестр, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первый осенний месяц столичное Управление Росреестра зарегистрировало 4,9 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. В августе, в свою очередь, было зарегистрировано только 3,7 тысячи таких сделок.

Эксперты связывают рост с тем, что многие девелоперы начали предлагать покупателям скидки и выгодные предложения, чтобы поддержать спрос в условиях высоких ипотечных ставок. Однако несмотря на это показатель сентября 2024 года стал наименьшим за последние пять лет. Так, по сравнению с сентябрем 2023-го он просел на 59,3 процента.

«Подобная динамика прослеживается и по квартальным данным: почти в два раза меньше оформленных ДДУ с привлечением кредитов в третьем квартале по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года и в 1,3 раза меньше аналогичного результата 2022 года», — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее опрос показал, сколько россияне откладывают на покупку квартиры. В большинстве случаев сумма не превышает 40 тысяч рублей в месяц.

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      Александра Качан
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