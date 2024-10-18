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14:41, 18 октября 2024Экономика

Россияне раскрыли объем откладываемых на покупку квартиры средств

Около 40 процентов купивших квартиру россиян откладывали до ₽40 тысяч в месяц

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Чтобы приобрести квартиру в ипотеку или без, россиянам приходится откладывать значительные суммы. Объемы средств, которые граждане определяют на эту цель, раскрыли эксперты группы М.Видео-Эльдорадо и риелторской компании «Этажи», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи россиян. Среди тех, кто недавно купил квартиру, около 40 процентов ежемесячно откладывали до 40 тысяч рублей в месяц. Еще четверть не тратила от 40 до 80 тысяч рублей в месяц.

76 процентов респондентов считают, что за последние пять лет жилье в России стало менее доступным. Несмотря на это, 50 процентов опрошенных планируют приобрести квартиру в ближайшем будущем. Половина россиян отметила, что рассмотрит покупку жилья в случае снижения ипотечных ставок, 47 процентов — после регулировки цен на недвижимость, а 33 процента — при сокращении требований к первоначальному взносу. Среди причин невозможности купить квартиры были названы недостаточность финансовых средств (38 процентов) и высокая стоимость жилья (34 процента).

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать жилье, опираясь на эмоциональные факторы. Так, граждане стали обращаться больше внимания на красивый вид из окна и внешний вид здания.

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      Александра Качан
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