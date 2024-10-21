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17:59, 21 октября 2024Экономика

Москвичи пожаловались на нашествие тараканов

Жильцы дома на юго-западе Москвы пожаловались на нашествие тараканов

Жильцы одного из домов на юго-западе Москвы пожаловались на нашествие тараканов в подъезде. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва 125».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Обручева, 28, корпус 3. На записи, сделанной одной из жительниц дома, можно увидеть десятки тараканов, которые ползают по полу и стенам подъезда. «Это писец на первом этаже. Это какой-то кошмар! Фильм ужасов, просто жесть... Фу», — прокомментировала увиденное девушка.

По словам жильцов, они много раз оставляли заявки на обработку подъезда инсектицидами, однако это не принесло результатов. Москвичи призвали управу района решить проблему с насекомыми.

Ранее в октябре стало известно, что в Улан-Удэ в доме, затопленном фекальными водами, расплодились черви.

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      Полина Кислицына
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