Москвичи пожаловались на нашествие тараканов

Жильцы дома на юго-западе Москвы пожаловались на нашествие тараканов

Жильцы одного из домов на юго-западе Москвы пожаловались на нашествие тараканов в подъезде. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва 125».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Обручева, 28, корпус 3. На записи, сделанной одной из жительниц дома, можно увидеть десятки тараканов, которые ползают по полу и стенам подъезда. «Это писец на первом этаже. Это какой-то кошмар! Фильм ужасов, просто жесть... Фу», — прокомментировала увиденное девушка.

По словам жильцов, они много раз оставляли заявки на обработку подъезда инсектицидами, однако это не принесло результатов. Москвичи призвали управу района решить проблему с насекомыми.

Ранее в октябре стало известно, что в Улан-Удэ в доме, затопленном фекальными водами, расплодились черви.