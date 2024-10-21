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16:55, 21 октября 2024Экономика

Москвичи пожаловались на резиновую «однушку» с 15 жильцами-мигрантами

В Новой Москве обнаружили резиновую «однушку» с 15 жильцами-мигрантами

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Новой Москве обнаружили резиновую однокомнатную квартиру, в которой проживают до 15 жильцов-мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Нелегальный хостел организовали в доме на улице Василия Аксенова. По словам соседей, с недавнего времени к подъезду стали часто подъезжать мужчины на самокатах, которые поднимались в одну и ту же квартиру. В результате жильцы установили камеру видеонаблюдения напротив нее и выяснили, что в «однушке» проживают от 10 до 15 мигрантов, в том числе курьеры, рабочие, строители и предприниматель. Позже одному из их соседей удалось заглянуть внутрь квартиры. По его словам, в единственной комнате отсутствуют ремонт и отделка, при этом вся она заставлена двухъярусными кроватями.

Другие жильцы такому соседству оказались не рады. Они признались, что теперь переживают за безопасность детей и за сохранность имущества. При этом жалоба на городском портале и многочисленные обращения в полицию никакого результата не дали.

Ранее в этот же день стало известно, что рост заработных плат в РФ может продолжиться из-за того, что страну покидают трудовые мигранты.

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      Полина Кислицына
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