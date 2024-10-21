Размер зарплат в России изменился из-за мигрантов

«Мигрант Сервис»: из-за оттока мигрантов в России продолжится зарплатная гонка

Рост заработных плат в России может продолжиться из-за того, что страну покидают трудовые мигранты. Об этом заявил директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, в РФ средние зарплаты на линейных должностях растут с начала 2024 года. Так, в ретейле они увеличились на восемь процентов. Однако дальнейший рост зависит от того, насколько активно из России будет уходить иностранная рабочая сила. Кроме того, на рост заработных плат влияет растущая инфляция и индексация окладов, связанная с тем, что малый и средний бизнес проявили повышенный спрос на сотрудников.

Предполагается, что в условиях серьезного оттока мигрантов зарплатная гонка продолжится на позициях курьеров, рабочих, водителей и строителей.

Ранее появилась информация, что 40 процентов россиян считают оптимальной для них ежемесячной зарплатой сумму в 50-100 тысяч рублей. Каждый пятый респондент оценил свой труд в 100-120 тысяч рублей в месяц, а каждый шестой — в 120-150 тысяч.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, за год заработные платы в России выросли почти на 21 процент.

