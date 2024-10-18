Россияне раскрыли оптимальную для себя зарплату

РБК: 40 процентов россиян оценили свои навыки в 50-100 тысяч рублей в месяц

Большая часть опрошенных россиян (40 процентов) заявили, что оптимальной для них ежемесячной зарплатой стала бы сумма в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного исследования, проведенного аналитиками компании «Ренессанс страхование» и сервиса «Зарплата.ру».

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие в общей сложности 2,2 тысячи граждан России различных возрастных категорий, проживающих в городах-миллионниках.

По итогам исследования выяснилось, что каждый пятый респондент оценил свои профессиональные навыки в 100-120 тысяч рублей в месяц, а каждый шестой — в 120-150 тысяч. В свою очередь, для 12 процентов опрошенных граждан оптимальной зарплатой стала бы сумма в 150 тысяч в месяц, а для 8 процентов — выше 200 тысяч. Еще 6 процентов оценили собственные навыки менее чем в 50 тысяч.

При этом большинство респондентов (67 процентов) считают, что их нынешняя зарплата скорее (44 процента) или абсолютно (23 процента) несопоставима с их собственной оценкой своих навыков. Почти половина опрошенных (48 процентов) заявили, что не пойдут на работу, если им предложат ежемесячный оклад ниже 50 тысяч рублей в месяц. Еще для 22 процентов респондентов неприемлемым окажется предложение в размере меньше 100 тысяч. 6 процентов назвали допустимым для себя минимумом оклад в 120 тысяч, а 3 процента — в 150 тысяч.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщило, что для около половины (48 процентов) опрошенных россиян достойной ежемесячной зарплатой оказалась бы сумма в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей. Почти каждый пятый (19 процентов) респондент назвал оптимальным оклад выше 500 тысяч. Для сравнения: в середине июля 2023-го «зарплата мечты» для большинства россиян составляла 133 тысячи рублей в месяц.