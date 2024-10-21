Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 21 октября 2024Экономика

Москвичка поверила аферистам и стала бездомной

Сотрудница московского театра отдала аферистам 13 млн рублей и лишилась квартиры

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудница одного из театров Москвы поверила аферистам и стала бездомной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

69-летняя билетер Театра Российской армии рассказала, что сначала ей написала женщина, которая представилась заместителем директора театра. Собеседница рассказала об утечке данных работников, из-за которой их сбережения оказались под угрозой.

Позже с россиянкой связался якобы сотрудник Центробанка и сообщил, что на ее имя кто-то пытался оформить кредит. Женщине предложили самой оформить кредит, чтобы защитить средства, и отправить деньги на указанный счет — это она и сделала.

Через два месяца с билетером вышли на связь подставные сотрудники ФСБ и заявили, что ее квартира находится в опасности. Мошенники убедили россиянку совершить фиктивную сделку, чтобы защитить имущество. В итоге женщина продала жилье и отправила 12 миллионов рублей злоумышленникам. Осознание, что она стала жертвой мошенников, пришло, лишь когда ее попросили съехать из квартиры. Общая сумма ущерба достигла 13,4 миллиона рублей.

Ранее из-за мошенников лишились квартир две жительницы Саратова. Одной из них позвонили «сотрудники Росфинмониторинга», а другой — «сотрудники Московской биржи». В общей сложности женщины отдали злоумышленникам 10,1 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Рука не поднимается на наше». Появилось объяснение, почему Россия не бомбит Верховную Раду

      Бывшая жена Мамаева рассказала о судах с футболистом за квартиру

      Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в ЕС

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      В WhatsApp появится новая функция

      В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

      Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

      Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

      Стало известно о попытке украинских диверсантов прорвать границу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше