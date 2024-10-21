Москвичка поверила аферистам и стала бездомной

Сотрудница московского театра отдала аферистам 13 млн рублей и лишилась квартиры

Сотрудница одного из театров Москвы поверила аферистам и стала бездомной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

69-летняя билетер Театра Российской армии рассказала, что сначала ей написала женщина, которая представилась заместителем директора театра. Собеседница рассказала об утечке данных работников, из-за которой их сбережения оказались под угрозой.

Позже с россиянкой связался якобы сотрудник Центробанка и сообщил, что на ее имя кто-то пытался оформить кредит. Женщине предложили самой оформить кредит, чтобы защитить средства, и отправить деньги на указанный счет — это она и сделала.

Через два месяца с билетером вышли на связь подставные сотрудники ФСБ и заявили, что ее квартира находится в опасности. Мошенники убедили россиянку совершить фиктивную сделку, чтобы защитить имущество. В итоге женщина продала жилье и отправила 12 миллионов рублей злоумышленникам. Осознание, что она стала жертвой мошенников, пришло, лишь когда ее попросили съехать из квартиры. Общая сумма ущерба достигла 13,4 миллиона рублей.

Ранее из-за мошенников лишились квартир две жительницы Саратова. Одной из них позвонили «сотрудники Росфинмониторинга», а другой — «сотрудники Московской биржи». В общей сложности женщины отдали злоумышленникам 10,1 миллиона рублей.