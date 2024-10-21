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12:15, 21 октября 2024Экономика

Пожилые россиянки пообщались с мошенниками и лишились квартир

В Саратове две россиянки лишились квартир после разговора с мошенниками

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Саратове две россиянки, 60 и 74 лет, лишились недвижимости после общения с мошенниками. Об этом сообщает СарБК.

В конце июля 60-летней горожанке позвонили неизвестные, представившиеся «сотрудниками Росфинмониторинга». Они заявили, что женщина стала жертвой мошенников, и посоветовали перевести деньги на «безопасный» счет, что россиянка и сделала, лишившись около двух миллионов рублей. Затем ей позвонил «сотрудник Росреестра». Он сообщил, что горожанку обманули аферисты и посоветовал ей «фиктивно» продать квартиру. Женщина продала жилье, отправив деньги с продажи на неизвестный счет. Общая сумма ущерба превысила 5,6 миллиона рублей.

Другой горожанке в июле позвонили «сотрудники Московской биржи». Они предложили 74-летней жительнице Саратова заработать на акциях. Женщина согласилась, ради «заработка» ей пришлось продать квартиру, отдав деньги курьеру. Часть денег пенсионерка перевела на неизвестный счет. В общей сложности она лишилась 4,5 миллиона рублей. По обоим случаям были возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Ранее после разговора с мошенниками квартиры и сбережений лишилась жительница Петропавловска-Камчатского. В общей сложности женщина потеряла более пяти миллионов рублей.

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      Мария Черкасова
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