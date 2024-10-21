На Балканах по подозрению в коррупции задержали бывшего президента

Koha: бывшего президента Албании Мету задержали по подозрению в коррупции

Представители прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (SPAK) Албании задержали бывшего президента страны Илира Мету по подозрению в коррупции. Он также подозревается в сокрытии имущества и отмывании денег. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает портал Koha.

«SPAK провел расследование в отношении имущества Меты, а неофициально он также подозревается в сокрытии имущества, коррупции и отмывании денег. Считается, что это и является причиной сегодняшнего задержания», — говорится в публикации.

Ранее Антикоррупционное агентство КНР обвинило подозреваемых в коррупции китайских чиновников в чтении «неправильных» книг. По данным издания SCMP, чтение публикаций, «поднимающих серьезные политические проблемы в стране», стало более распространенным обвинением в адрес «опальных» чиновников.