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20:47, 21 октября 2024Мир

На Балканах по подозрению в коррупции задержали бывшего президента

Koha: бывшего президента Албании Мету задержали по подозрению в коррупции
Илир Мета

Илир Мета. Фото: Florion Goga / Reuters

Представители прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (SPAK) Албании задержали бывшего президента страны Илира Мету по подозрению в коррупции. Он также подозревается в сокрытии имущества и отмывании денег. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает портал Koha.

«SPAK провел расследование в отношении имущества Меты, а неофициально он также подозревается в сокрытии имущества, коррупции и отмывании денег. Считается, что это и является причиной сегодняшнего задержания», — говорится в публикации.

Ранее Антикоррупционное агентство КНР обвинило подозреваемых в коррупции китайских чиновников в чтении «неправильных» книг. По данным издания SCMP, чтение публикаций, «поднимающих серьезные политические проблемы в стране», стало более распространенным обвинением в адрес «опальных» чиновников.

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      Виктория Кондратьева
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