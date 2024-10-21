На Украине предрекли неизбежное обезлюдение страны

Der Spiegel: Украине предрекли неизбежное обезлюдение страны

Украине грозит обезлюдение. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова изданию Der Spiegel.

«Я могу сказать с полной уверенностью — обезлюдение неизбежно. Это так, даже если нам чудом удастся вернуть добрых 4 миллиона человек, которые покинули страну. Обезлюдение неизбежно, потому что у нас пожилое население», — объяснила Либанова.

Еще одной причиной, по которой эксперт предрекла Украине обезлюдение, стал демографический кризис. По ее словам, на Украине фиксируется очень низкий коэффициент рождаемости. Либанова уточнила, что если в 2021 году он составлял 1,2 ребенка на одну женщину, то теперь этот показатель снизился до уровня ниже одного ребенка на женщину.