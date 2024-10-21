Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 21 октября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли неизбежное обезлюдение страны

Der Spiegel: Украине предрекли неизбежное обезлюдение страны

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украине грозит обезлюдение. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова изданию Der Spiegel.

«Я могу сказать с полной уверенностью — обезлюдение неизбежно. Это так, даже если нам чудом удастся вернуть добрых 4 миллиона человек, которые покинули страну. Обезлюдение неизбежно, потому что у нас пожилое население», — объяснила Либанова.

Еще одной причиной, по которой эксперт предрекла Украине обезлюдение, стал демографический кризис. По ее словам, на Украине фиксируется очень низкий коэффициент рождаемости. Либанова уточнила, что если в 2021 году он составлял 1,2 ребенка на одну женщину, то теперь этот показатель снизился до уровня ниже одного ребенка на женщину.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об атаке на Курскую область

      Появились подробности о бросившей новорожденного в туалете аэропорта россиянке

      Раскрыты детали раздела имущества Шнурова с бывшей женой

      Мирные жители пострадали при атаках ВСУ на российский регион

      Компания группы «Би-2» в России ушла в минус на миллионы рублей

      На Украине предрекли неизбежное обезлюдение страны

      Российский старшеклассник выломал дверь в школе и попал на видео

      Диетолог назвала полезные свойства винограда

      У болезни Альцгеймера обнаружили две фазы

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше