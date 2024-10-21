На Украине сообщили о значительном ухудшении ситуации для ВСУ в ДНР

«Страна.ua»: ситуация для ВСУ в районе Селидово и Горняка значительно ухудшилась

В Донецкой народной республике (ДНР) за выходные 19 и 20 октября значительно ухудшилась ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что российские военные продвинулись в северных и восточных районах Селидово. Также стало известно об успехах Вооруженных сил (ВС) России в городе Горняк в ДНР.

«В Горняке [российские военные] также имели продвижение. Причем как в самом городе, о чем писали украинские военные, так и к югу от него, со стороны Зоряного. Отметим, что ранее Горняк штурмовали только с севера. А теперь начнут и с южного направления, что осложняет положение ВСУ в городе», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВС России заняли южную часть села Воздвиженка в ДНР. Сообщалось, что за населенным пунктом открывается прямой путь к дороге Покровск — Константиновка.