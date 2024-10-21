Названы поставляющие овощи и фрукты в российские магазины страны

Экономист Холод: Турция и Узбекистан поставляют овощи и фрукты в Россию

Бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук Леонид Холод в интервью корреспонденту URA.RU назвал страны, которые поставляют овощи и фрукты в российские магазины при недостатке продукции.

По его словам, свою продукцию поставляют в Россию многие дружественные страны Центральной Азии. Главными поставщиками овощей и фруктов при этом являются Турция и Узбекистан. Недавно к ним также присоединился Китай.

«А экзотику нам завозят из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Ранние овощи везут в основном Египет и Израиль», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что из-за того, что такие овощи и фрукты едут в Россию издалека, цены на них в несезон могут быть значительно выше.

Ранее экономист Александр Разуваев рассказал о возможном росте цен на продукты к Новому году. В частности, по его словам, к Новому году яйца станут дороже еще минимум на пять процентов сверх 21,8 процента годовых. При этом аналитик заметил, что рост стоимости продуктов еще может замедлиться.