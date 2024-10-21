Названы причины влияния диаспоры на прошедших выборах в Молдавии

Политолог Трещенков назвал три причины влияния диаспоры на выборах в Молдавии

Диаспора в Европе оказала сильное влияние на прошедших выборах в Молдавии. Три причины этого в разговоре с «Лентой.ру» объяснил кандидат исторических наук, политолог Евгений Трещенков.

По его словам, первая причина заключается в количественном преимуществе молдавской диаспоры в Европе. В России ее численность существенно меньше. Вторая причина кроется в проевропейской ориентации большинства диаспоры в Европе.

Третье обстоятельство — это сокращение количества участков на территории России. Это позволило сократить возможность участия молдавской диаспоры в России, что сильно отразилось на итогах голосования. По мнению Трещенкова, закрытие ряда участков из-за соображений обеспечения безопасности для голосующих не является убедительной причиной.

20 октября в Молдавии параллельно прошли выборы президента и референдум об интеграции республики в Европейский союз (ЕС). Действующий президент Молдавии Майя Санду получила 41,92 процента голосов избирателей, а второе место занял кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35 процента голосов. Так как никто из кандидатов не получил более 50 процентов голосов, 3 ноября в стране будет проведен второй тур выборов между двумя кандидатами.