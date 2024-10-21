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14:28, 21 октября 2024Забота о себе

Названы способы расслабиться без алкоголя перед первым свиданием

Фото: freepik

Коуч Уолтер Джергья назвал способы, которые помогут расслабиться без алкоголя перед первым свиданием. Подсказками он поделился с изданием HypeBae.

Прежде всего он порекомендовал читать, чтобы справиться со стрессом. «По данным Университета Сассекса, достаточно шести минут чтения, чтобы снизить уровень стресса более чем на две трети. Предлагая отвлечься от жизненных проблем, чтение обладает многими характерными признаками расслабления: от снижения частоты сердечных сокращений до снижения мышечного напряжения. Кроме того, хорошая книга даст вам много тем для обсуждения на следующем свидании», — отметил специалист.

Также Джергья порекомендовал практиковать технику физической релаксации. «Устройтесь поудобнее и сосредоточьтесь на какой-либо части тела — например, на руках или ногах. Напрягите эти мышцы на пять-десять секунд, затем расслабьте и, наконец, сосредоточьтесь на ощущении расслабления примерно на 20 секунд», — рассказал он. Коуч посоветовал повторять упражнения для каждой группы мышц, пока тело полностью не расслабится и с физическим расслаблением придет и умственное.

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Кроме того, расслабиться можно с помощью любимого плейлиста. Помогут также чашка зеленого чая или плитка темного шоколада: они содержат антиоксиданты, снижающие уровень гормонов стресса, а также стимулируют выработку здоровой дозы серотонина и эндорфинов, способствующих счастью и расслаблению. Поэтому даже небольшая чашка или кусочек могут улучшить настроение, заверил специалист.

Ранее сексолог Лорен Френч предложила несколько доступных способов оживить прелюдию. Главная рекомендация Френч — как можно дольше избегать прикосновения к половым органам во время предварительных ласк. Вместо этого она предложила ласкать уши, шею, бедра, живот и другие эрогенные зоны партнера.

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      Александра Лисица
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