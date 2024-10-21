Небензя обвинил США в дискриминации в отношении российских дипломатов

Небензя назвал дискриминацией разрешительный порядок выезда дипломатов РФ в США

Разрешительный порядок выезда за 25-мильную зону для российских дипломатов в США, введенный Вашингтоном в 2022 году, является дискриминацией и нарушением дипломатического порядка. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

«В отличие от посольств и консульств, мы аккредитованы не при США, а при ООН. На практике это означает, что американцам по международному праву прямо запрещено применять к постпредству и его сотрудникам принцип взаимности и ограничения, вытекающие из состояния двусторонних отношений», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что запрет зафиксирован непосредственно в тексте Соглашения о штаб-квартире ООН. По его словам, американцы этот запрет грубо нарушают, поскольку ограничения на передвижение по территории США являются мерой дискриминационного характера, вытекающей из двусторонней повестки.

Постпред также отметил, что подобные меры действуют только в отношении небольшой группы государств, проводящих суверенную внешнюю политику, включая Россию, Китай, Иран, Сирию, КНДР и Кубу.

Ранее Небензя выразил мнение, что многие страны Глобального Юга меняют свою оценку украинского кризиса. Постпред уточнил, что она становится «все более трезвой».