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15:29, 21 октября 2024Мир

Небензя рассказал о смене оценки украинского кризиса в мире

Небензя: многие страны Глобального Юга меняют оценку украинского кризиса

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Многие страны Глобального Юга меняют свою оценку украинского кризиса, она становится «все более трезвой». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

«У большинства делегаций стран Глобального Юга и Востока формируется более трезвая оценка украинского кризиса, в том числе приходит понимание коренных причин его возникновения (...) Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования», — рассказал дипломат.

Небензя также подчеркнул, что многие страны начали видеть и признавать российскую точку зрения вследствие конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. По его словам, многие государства увидели «лицемерие США», которое проецируется в том числе и на украинскую ситуацию.

Ранее Небензя назвал продолжающийся конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США. В ходе заседания Совета Безопасности ООН он отметил, что трагедия в Газе используется для «безжалостного и бесчеловечного массового коллективного наказания палестинцев».

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      Максим Габриелян
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