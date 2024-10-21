Небензя рассказал о смене оценки украинского кризиса в мире

Небензя: многие страны Глобального Юга меняют оценку украинского кризиса

Многие страны Глобального Юга меняют свою оценку украинского кризиса, она становится «все более трезвой». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

«У большинства делегаций стран Глобального Юга и Востока формируется более трезвая оценка украинского кризиса, в том числе приходит понимание коренных причин его возникновения (...) Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования», — рассказал дипломат.

Небензя также подчеркнул, что многие страны начали видеть и признавать российскую точку зрения вследствие конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. По его словам, многие государства увидели «лицемерие США», которое проецируется в том числе и на украинскую ситуацию.

Ранее Небензя назвал продолжающийся конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США. В ходе заседания Совета Безопасности ООН он отметил, что трагедия в Газе используется для «безжалостного и бесчеловечного массового коллективного наказания палестинцев».