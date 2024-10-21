Небензя рассказал о смене оценки украинского кризиса в мире

Многие страны Глобального Юга меняют свою оценку украинского кризиса, она становится «все более трезвой». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.
«У большинства делегаций стран Глобального Юга и Востока формируется более трезвая оценка украинского кризиса, в том числе приходит понимание коренных причин его возникновения (...) Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования», — рассказал дипломат.
Небензя также подчеркнул, что многие страны начали видеть и признавать российскую точку зрения вследствие конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. По его словам, многие государства увидели «лицемерие США», которое проецируется в том числе и на украинскую ситуацию.
Ранее Небензя назвал продолжающийся конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США. В ходе заседания Совета Безопасности ООН он отметил, что трагедия в Газе используется для «безжалостного и бесчеловечного массового коллективного наказания палестинцев».