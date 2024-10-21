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20:57, 21 октября 2024Силовые структуры

Несовершеннолетний россиянин напал с ножом на своего отца

В Самарской области перед судом предстанет подросток за попытку убийства отца

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Самарской области передано в суд дело подростка, который напал с ножом на отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

По данным следствия, 8 мая 16-летний местный житель в ходе ссоры со своим отцом, нанес ему удар ножом. 50-летний потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что против бросившего младенца в сугроб блогера завели уголовное дело.

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      Артем Соколов
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      Несовершеннолетний россиянин напал с ножом на своего отца

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