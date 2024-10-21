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18:27, 21 октября 2024Забота о себе

Невролог посоветовала защищающие от инсульта упражнения

Невролог Корявцева: прогулки могут защитить от инсульта

Фото: Age Cymru / Unsplash

Некоторые виды физической активности могут защитить от инсульта, рассказала невролог, медицинский эксперт Наталья Корявцева. Соответствующие упражнения она посоветовала в беседе с aif.ru.

Она привела данные исследований, говорящие, что регулярные тренировки помогают уменьшить вероятность инсульта на 20-30 процентов. Если человек не занимался спортом систематически, то ему подойдет простой комплекс упражнений, объяснила Корявцева — к примеру, ходьба быстрым шагом не менее пяти раз в неделю.

«Также в программу физической нагрузки рекомендуется включить два-три подхода по 10-15 приседаний, по 5-10 отжиманий от стены или стула, а также, по возможности, упражнение "планка"», — перечислила невролог.

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Кроме того, Корявцева рекомендовала ежедневно делать упражнения на растяжку. Умеренную аэробную нагрузку, которая поможет защититься не только от инсульта, но и многих других проблем, дает любая физическая активность, при которой слегка повышается пульс (до 110-130 ударов в минуту), появляется небольшая одышка, но при этом человек способен поддерживать разговор, разъяснила врач. Перед началом занятий при наличии сопутствующих заболеваний специалист посоветовала проконсультироваться с врачом.

Ранее невролог Фернандо Тестаи назвал фактор, повышающий риск слабоумия.

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      Александра Лисица
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