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14:05, 21 октября 2024Мир

ОАЭ пообещали продолжать прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине

Аль Нахайян: ОАЭ продолжат прикладывать усилия для урегулирования конфликта

Фото: Artyom Geodakyan / Sputnik / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжат прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине и обмена пленными. Об этом заявил президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, сообщает ТАСС.

«Эмираты продолжают прикладывать усилия в рамках посредничества в гуманитарных вопросах и обмене военнопленными. Недавно мы провели обмен очередной. И я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении», — пообещал Аль Нахайян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По словам лидера ОАЭ, Эмираты готовы приложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира, а также Москвы и Абу-Даби.

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      Виктория Кондратьева
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