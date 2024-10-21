ОАЭ пообещали продолжать прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине

Аль Нахайян: ОАЭ продолжат прикладывать усилия для урегулирования конфликта

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжат прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине и обмена пленными. Об этом заявил президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, сообщает ТАСС.

«Эмираты продолжают прикладывать усилия в рамках посредничества в гуманитарных вопросах и обмене военнопленными. Недавно мы провели обмен очередной. И я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении», — пообещал Аль Нахайян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По словам лидера ОАЭ, Эмираты готовы приложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира, а также Москвы и Абу-Даби.