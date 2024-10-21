Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 21 октября 2024Мир

В Кремле раскрыли детали неформальной встречи Путина и президента ОАЭ

Песков: неформальная встреча Путина и президента ОАЭ длилась почти до полуночи

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Неформальная встреча президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Зайда Аль Нахайяна длилась почти до полуночи. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Они [Путин и Аль Нахайян] в начале беседы очертили круг тех вопросов, которые в приоритетном порядке они планировали обсудить», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что у глав государств состоялось весьма насыщенное, конструктивное и доверительное общение по целому ряду вопросов.

Ранее Песков объяснил, почему встреча состоялась в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. По его словам, отношения между Путиным и Аль Нахайяном доверительные и дружеские.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Основные силы американских наемников вывели из Курской области в первую неделю боев. Это объяснили «провалом блицкрига»

      Появились кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на российском автомобиле

      41-летняя российская актриса показала фото в бикини

      Пожилые россиянки пообщались с мошенниками и лишились квартир

      Оставивший новорожденного в лесу россиянин предстанет перед судом за расправу

      В Кремле оценили привлекательность идеологии президента Молдавии

      Армия России атаковала объекты украинской энергетики и аэродромы ВСУ

      Воевавшему за ВСУ наемнику из США вынесли заочный приговор

      В России отреагировали на озвученную Трампом угрозу нанести удар по Москве

      Россиянин в 72 года решил отправиться на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше