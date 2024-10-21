В Кремле раскрыли детали неформальной встречи Путина и президента ОАЭ

Песков: неформальная встреча Путина и президента ОАЭ длилась почти до полуночи

Неформальная встреча президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Зайда Аль Нахайяна длилась почти до полуночи. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Они [Путин и Аль Нахайян] в начале беседы очертили круг тех вопросов, которые в приоритетном порядке они планировали обсудить», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что у глав государств состоялось весьма насыщенное, конструктивное и доверительное общение по целому ряду вопросов.

Ранее Песков объяснил, почему встреча состоялась в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. По его словам, отношения между Путиным и Аль Нахайяном доверительные и дружеские.