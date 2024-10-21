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20:35, 21 октября 2024Силовые структуры

Оборудованный под капотом автомобиля наркокурьера тайник с гашишем показали на видео

Омские полицейские показали на видео обнаруженные в машине тайники с наркотиками

В Омской области полицейские задержали наркокурьера с гашишем и показали на видео оборудованный им под капотом автомобиля тайник. Ролик в понедельник, 21 октября, в своем Telegram-канале публикует пресс-служба МВД.

На кадрах видно, как полицейские задают водителю остановленного автомобиля вопрос о наличии запрещенных веществ. Мужчина сразу сознается, что перевозит наркотики из Санкт-Петербурга и за доставку ему обещали щедро заплатить. После полицейские вынули наркотики из тайников, оборудованных под обшивкой задней двери автомобиля и капотом.

Всего курьер вез 60 свертков с наркотиком в город Искитим Новосибирской области, где должен был получить от куратора новые указания по конечной точке доставки. 20 лет назад мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что российский химик-технолог обустроил нарколабораторию на даче.

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      Артем Соколов
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