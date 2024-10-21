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12:46, 21 октября 2024Силовые структуры

Российский химик-технолог обустроил нарколабораторию на даче

МВД: химик-технолог на даче в Иркутской области произвел 22 кг мефедрона

Кадр: МВД РФ

В Иркутской области полицейские задержали химика-технолога, который организовал нарколабораторию у себя на даче. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным МВД, в ноябре 2023 года мужчина через мессенджер нашел работу наркокурьером. Во время общения с куратором он рассказал о своем образовании химика-технолога, после этого ему поступило предложение заняться производством наркотиков. Для организации лаборатории мужчина специально приобрел дачный дом.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили около 1,8 килограмма мефедрона, еще 20 килограммов наркотика было спрятано в тайнике, обустроенном в лесу, который был присыпан листвой и ветками.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали вышедшую из леса с партией наркотиков россиянку.

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      Артем Соколов
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