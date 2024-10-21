Оппонент Санду ответил на ее вызов

Оппонент Санду по президентской гонке Стояногло ответил на вызов провести дебаты

Кандидат в президенты Молдавии от партии социалистов Александр Стояногло ответил на вызов Майи Санду провести предвыборные дебаты предложением организовать их на «нейтральной платформе». Об этом пишет издание Noi.

«Я обращаюсь к Майе Санду с конструктивным предложением. Давайте мы предоставим возможность гражданам самим сделать выводы о нас с Вами (...) И лучшим способом для этого будут дебаты. Но только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе», — заявил Стояногло.

Он также предложил провести дебаты вместе с двумя модераторами, по одному от каждого кандидата. По словам Стояногло, при таком подходе у граждан Молдавии будет больше аргументов для принятия решений.

20 октября в Молдавии параллельно прошли выборы президента страны и референдум о вступлении республики в Европейский союз (ЕС). 21 октября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии сообщили о проведении второго тура президентских выборов. «Предварительная информация показывает, что ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50 процентов голосов. Это значит, что через две недели состоится второй тур», — сообщили в ЦИК.

Второй тур пройдет 3 ноября между кандидатами, занявшими первое и второе место. Действующий президент Молдавии Майя Санду заняла первое место по итогам первого тура с 41,92 процента голосов избирателей. Второе место занял Стояногло с 26,35 процента голосов.