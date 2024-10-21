Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:05, 21 октября 2024Из жизни

Осужденная за наркоторговлю женщина узнала о беременности в тюрьме

Осужденная за наркоторговлю жительница США рассказала о родах в тюрьме

Фото: EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

Жительница штата Флорида, США, попала в тюрьму на первом месяце беременности и была вынуждена рожать за решеткой. Пережитым опытом она поделилась с изданием Metro.

Аманда Тарвер познакомилась с будущим мужем по имени Ледженд в 22 года. Тогда у нее уже был шестилетний сын Дориан. Мужчине нужны были деньги на образование, и он решил быстро заработать на продаже наркотиков. Возлюбленную он тоже втянул в криминальный бизнес. Вскоре пару поймали и осудили за наркоторговлю. Ледженда приговорили к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения, Аманду — к двум годам. Ей пришлось оставить сына у матери бойфренда.

Как рассказывает женщина, через две недели за решеткой она узнала, что беременна. «Это были эмоциональные американские горки. Я даже не знала, доживу ли до конца срока из-за стресса и беспокойства», — отметила Аманда. Она остро ощущала, что рядом не было ни старшего ребенка, ни возлюбленного. Единственное, что поддерживало ее перед родами, — переписка с Леджендом.

Материалы по теме:
Преступники заживо похоронили дочь бизнесмена ради выкупа. Как 20-летняя девушка три с половиной дня выживала под землей?
Преступники заживо похоронили дочь бизнесмена ради выкупа.Как 20-летняя девушка три с половиной дня выживала под землей?
4 мая 2022
«Это было жутко» Как известная аристократка стала жертвой секты, сбежала с насильником и убила собственного младенца
«Это было жутко»Как известная аристократка стала жертвой секты, сбежала с насильником и убила собственного младенца
6 марта 2023

На седьмом месяце беременности Аманду перевели в специальный блок — «склад без окон и с узкими кроватями», как описала его женщина. После появления на свет Ледженда-младшего женщина провела с ним всего три месяца, после чего также отдала его матери возлюбленного.

Выйдя из тюрьмы, Аманда и Ледженд поняли, что хотят помогать таким же парам, как они. «Вероятность того, что человек окажется в тюрьме, в шесть раз выше, если один или оба его родителя были заключены в тюрьму. Мы хотим разорвать этот круг», — подчеркнула женщина. Так им пришла в голову идея открыть благотворительную организацию «300 писем», оказывающую поддержку осужденным родителям.

Ранее сообщалось, что в Австралии надзирательница попала под суд за сексуальные отношения с осужденным грабителем. Она проносила мужчине за решетку табак и наркотики и забеременела от него.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об атаке на Курскую область

      Появились подробности о бросившей новорожденного в туалете аэропорта россиянке

      Раскрыты детали раздела имущества Шнурова с бывшей женой

      Мирные жители пострадали при атаках ВСУ на российский регион

      Компания группы «Би-2» в России ушла в минус на миллионы рублей

      На Украине предрекли неизбежное обезлюдение страны

      Российский старшеклассник выломал дверь в школе и попал на видео

      Диетолог назвала полезные свойства винограда

      У болезни Альцгеймера обнаружили две фазы

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше