Осужденная за наркоторговлю женщина узнала о беременности в тюрьме

Осужденная за наркоторговлю жительница США рассказала о родах в тюрьме

Жительница штата Флорида, США, попала в тюрьму на первом месяце беременности и была вынуждена рожать за решеткой. Пережитым опытом она поделилась с изданием Metro.

Аманда Тарвер познакомилась с будущим мужем по имени Ледженд в 22 года. Тогда у нее уже был шестилетний сын Дориан. Мужчине нужны были деньги на образование, и он решил быстро заработать на продаже наркотиков. Возлюбленную он тоже втянул в криминальный бизнес. Вскоре пару поймали и осудили за наркоторговлю. Ледженда приговорили к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения, Аманду — к двум годам. Ей пришлось оставить сына у матери бойфренда.

Как рассказывает женщина, через две недели за решеткой она узнала, что беременна. «Это были эмоциональные американские горки. Я даже не знала, доживу ли до конца срока из-за стресса и беспокойства», — отметила Аманда. Она остро ощущала, что рядом не было ни старшего ребенка, ни возлюбленного. Единственное, что поддерживало ее перед родами, — переписка с Леджендом.

На седьмом месяце беременности Аманду перевели в специальный блок — «склад без окон и с узкими кроватями», как описала его женщина. После появления на свет Ледженда-младшего женщина провела с ним всего три месяца, после чего также отдала его матери возлюбленного.

Выйдя из тюрьмы, Аманда и Ледженд поняли, что хотят помогать таким же парам, как они. «Вероятность того, что человек окажется в тюрьме, в шесть раз выше, если один или оба его родителя были заключены в тюрьму. Мы хотим разорвать этот круг», — подчеркнула женщина. Так им пришла в голову идея открыть благотворительную организацию «300 писем», оказывающую поддержку осужденным родителям.

Ранее сообщалось, что в Австралии надзирательница попала под суд за сексуальные отношения с осужденным грабителем. Она проносила мужчине за решетку табак и наркотики и забеременела от него.

