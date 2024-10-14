Надзирательница проносила заключенному наркотики в бюстгальтере и забеременела от него

В Австралии тюремщица забеременела от заключенного и попала под суд

В Австралии надзирательница попала под суд за сексуальные отношения с осужденным грабителем. Об этом пишет Daily Star.

25-летняя тюремщица Эмбер Клавелл работала в отделе реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости. Там она и завела роман с заключенным Майклом Кеннеди. Женщина нарушала правила тюрьмы и проносила ему за решетку табак и наркотики. Запрещенные вещества она прятала в бюстгальтере.

Вскоре Клавелл забеременела от Кеннеди и рассказала об этом коллеге. В результате о ее связи с заключенным стало известно начальству. Ей пришлось признать себя виновной в неправомерном поведении на государственной службе, после чего ее уволили.

Женщину приговорили к 200 часам общественных работ. Отмечается, что у Клавелл два малолетних ребенка. Когда ей озвучивали приговор, она едва сдерживала слезы.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над тюремной надзирательницей из штата Мичиган, которая завела роман с заключенным. Она тайком приносила ему рассыпной табак, а также подарила золотую цепь.