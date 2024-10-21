Оценен аппетит Китая к российскому трубопроводному газу

Bloomberg: Китай может стать крупнейшим рынком сбыта российского газа

В 2024 году у Китая появились все шансы стать крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа, обогнав Европу. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Его эксперты подсчитали, что компания «Газпром» за первые девять месяцев года экспортировала в Китай 23,7 миллиарда кубометров данного энергоносителя. Это почти на 40 процентов превышает объемы экспорта за аналогичный период прошлого года. Через Украину и «Турецкий поток» с января по сентябрь оставшиеся в Европе клиенты «Газпрома» получили 22,5 миллиарда кубометров трубопроводного газа.

Отмечается, что «Газпром» постепенно увеличивает экспорт газа в КНР по трубопроводу «Сила Сибири», который запустили в конце 2019 года. Его проектная мощность составляет 38 миллиардов кубометров в год.

Впрочем, как отмечает издание, хотя «Газпром» собрался увеличить ежегодные поставки в Китай еще на 10 миллиардов кубометров по так называемому дальневосточному маршруту с 2027 года, это все равно лишь малая часть того, что компания отправляла в Европу до начала российско-украинского конфликта. Вместе с тем «Газпром» остается критически важным источником энергии для некоторых стран, включая Венгрию, Австрию и Словакию. За девять месяцев 2024 года этот регион получил на 16 процентов больше трубопроводного газа, чем год назад.

Ранее появилась информация, что в 2024 году «Газпром» отправит в Китай больше миллиарда кубометров газа дополнительно с превышением обязательств. Точный объем поставок и их стоимость компания не обнародовала, сославшись на коммерческую тайну.