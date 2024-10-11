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12:09, 11 октября 2024Экономика

«Газпром» сообщил о превышении плана по поставкам газа в Китай

Зампред «Газпрома» Маркелов: поставки в КНР вырастут на миллиард кубометров газа
Виталий Маркелов

Виталий Маркелов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В текущем году «Газпром» поставит в Китай более миллиарда кубометров газа дополнительно, с превышением обязательств. О росте во время Петербургского международного газового форума заявил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов, сообщает РИА Новости.

Точный объем поставок и их стоимость топ-менеджер не назвал. «Газпром» традиционно избегает конкретных цифр в вопросе поставок в Китай, объясняя это коммерческой тайной.

Прокачка газа в КНР идет по газопроводу «Сила Сибири». Маршрут начал работать в 2019 году. На тот момент предполагалось, что в 2024 году он выйдет на полную мощность, то есть 38 миллиардов кубометров в год. Однако контрактный объем для этого года составил 30 миллиардов кубометров, а начать работать полноценно магистраль должна с декабря.

В Институте энергетики и финансов (ИЭФ) полагают, что к 2030 году поставки газа в Китай могут вырасти до 64 миллиардов кубометров в год. Еще 10 миллиардов республика будет получать по дальневосточному маршруту, до 9 миллиардов составят своповые поставки через Казахстан, а остальное придется на сжиженный природный газ (СПГ).

Что касается строительства газопровода «Сила Сибири-2», то российская сторона в последние годы выражает уверенность в реализации проекта, но в Китае на официальном уровне полностью перестали вспоминать о нем. Как отмечают источники, партнеры не могут договориться о цене. Пекин требует для себя особых условий и готов ждать сколько угодно, потому что не испытывает большой потребности в маршруте.

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      Платон Щукин
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