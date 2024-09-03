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12:58, 3 сентября 2024Экономика

Путин описал текущий этап работ на «Силе Сибири-2»

Путин рассказал о проведении госэкспертизы продолжения «Силы Сибири-2» в Китай

Фото: Sofia Sandurskaya / Sputnik / Pool / Reuters

Разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» завершена, в настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду. Текущий этап работ описал президент России Владимир Путин во время визита в Монголию, передает РИА Новости.

«Союз Восток» является частью проекта газопровода «Сила Сибири-2», он должен пройти по территории Монголии в Западный Китай. Предполагаемая протяженность маршрута составляет тысячу километров.

Две недели назад гонконгское издание The South China Morning Post сообщило, что Монголия исключила трубопровод из своего долгосрочного плана развития до 2028 года. Эксперты оценили такое решение как отказ от проекта или его приостановку на несколько лет.

В Китае, который должен стать основным покупателем российского газа по этому маршруту, официальные лица последние несколько лет также не упоминают газопровод. Однако в конце августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проект «Сила Сибири-2» находится в высокой степени готовности.

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В июне этого года издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что главной причиной затягивания переговоров по «Силе Сибири-2» является цена на газ. Пекин хочет покупать его практически по внутренним российским ценам и готов ждать от России согласия на свои условия сколь угодно долго, потому что имеет альтернативных поставщиков. Между тем для Москвы подобные условия невыгодны, так как не позволят окупить даже строительство магистрали.

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