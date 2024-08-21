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17:38, 21 августа 2024Экономика

Оценена готовность проекта газопровода «Сила Сибири-2»

Захарова: проект «Сила Сибири-2» находится в высокой степени готовности

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Проект газопровода «Сила Сибири-2» из России в КНР через Монголию находится в высокой степени готовности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует «Интерфакс».

По ее словам, к практической реализации приступят после того, как согласуют цены и объемы поставок, а также подпишут соответствующие документы. Захарова отметила, что переговоры о проекте ведут «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация.

Есть версия, что эти переговоры между Россией и Китаем затягиваются из-за желания Пекина покупать природный газ по цене, по которой он продается на внутреннем российском рынке. Предполагается, что КНР не намерена идти на уступки и, кроме того, не хочет покупать слишком много горючего по этому газопроводу.

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов спрогнозировал, что эти переговоры могут продлиться еще очень долго. Политику Китая он охарактеризовал как «выкручивание рук».

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