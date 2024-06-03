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13:57, 3 июня 2024Экономика

Предсказана судьба «Силы Сибири-2» после требования Китая по ценам на газ

Аналитик Демидов предрек компромисс РФ и Китая по ценам на газ и «Силе Сибири-2»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири-2» ведутся уже более пяти лет и могут растянуться еще на долгое время, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Судьбу проекта он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что переговоры между российским холдингом «Газпром» и китайским нефтегазовым концерном CNPC по «Силе Сибири-2» зашли в тупик на фоне стремления КНР приобретать топливо по этому маршруту по ценам, приближенным к внутрироссийским.

По прогнозу аналитика, трубу построят, но она может быть не полностью загружена, а ключевым покупателем на первых этапах может стать не Китай, а Монголия.

«Да, основной вопрос на переговорах — это цена. Естественно, Россия продает ресурсы на Восток дешевле, чем в Европу, но в данной ситуации Financial Times утверждают, что Китай хочет получать по внутрироссийским ценам, что, конечно, выкручивание рук. Я думаю, что это одна из основных причин, почему пуск трубы переносился, и, я думаю, что это одна из основных причин, почему в маршрут была включена Монголия, потому что Монголия — это растущий рынок, где основным потребителем является добывающая промышленность. Я думаю, что Монголия, возможно, на каком-то этапе будет приоритетом №1 по поставке по данной трубе», — поделился эксперт.

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Может ли Россия согласиться с таким ценником, сложно сказать, отметил он.

«Нужно отдавать себе отчет, что в таких объемах, в каких покупает его Китай, в России невозможно в ближайшие годы развить спрос. Поэтому я допускаю, что будет какое-то компромиссное соглашение, которое, естественно, снизит маржу «Газпрома», но будет чуть выше, наверное, чем внутренние цены. Потому что я не думаю, что по внутренним ценам «Газпрому» выгодно продавать, потому что нужно понимать, что газ идет из месторождений Восточной Сибири через достаточно сложный маршрут. То есть вложения в CAPEX, капитальные вложения — огромные. Поэтому, скорее всего, цена будет чуть выше», — сказал Демидов.

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В середине мая вице-премьер РФ Александр Новак заявлял о намерении «Газпрома» завершить переговоры по поводу дальнейших поставок природного газа по «Силе Сибири-2» и подписать контракт с китайской CNPC в ближайшее время. До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщал об активном обсуждении сторонами модели сотрудничества, а также технических и коммерческих вопросов по этому проекту. Однако Россия и Китай так и не пришли к какому-либо соглашению.

Проектирование газопровода «Сила Сибири-2» началось в 2020 году, он пройдет из России через Монголию в Китай. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тысячи километров, из них 2,7 тысячи километров пройдут по территории России.

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      Екатерина Смирная
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